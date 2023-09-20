Бойцы ССО на Бахмутском направлении эффектно взорвали российскую пушку с комплектом снарядов (видео)

На Бахмутском направлении воины Сил Специальных Операций ликвидировали замаскированную российскую пушку "МСТА-Б" вместе с комплектом снарядов "Краснополь".

Об этом сообщили в Телеграм-канале ССО. Отмечается, что по вражеской технике работали совместно операторы ССО и артиллерия сил обороны.

На видео можно увидеть, как россияне спрятали свою пушку среди посадок на Бахмутском направлении. Однако операторы дрона зафиксировали объект и передали координаты артиллерии.

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"Еще одна успешная операция по поиску, идентификации цели и коррекции огня от тактической группы "Медоеды" 3-го отдельного полка ССО", — прокомментировали эти кадры в командовании ССО.

Справочно: "Краснополь" имеет реактивный двигатель и поражает бронированную цель с помощью лазерной наводки, которая позволяет подсветить цель в зависимости от времени суток и размера цели на расстоянии до 20 километров. Стоимость такого снаряда составляет примерно 40 тысяч долларов.

Напомним, в Светлодарске Донецкой области бойцы Сил обороны точными ударами разнесли вдребезги два зенитно-ракетных комплекса российских оккупационных войск "Бук-М3". Их стоимость составляет от 50 до 70 млн. долларов.

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