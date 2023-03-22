Бойцы ССО на юге уничтожили российский ЗРК 'Стрела-10' (видео)

Подразделения Сил специальных операций ВСУ на юге уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Украинским защитникам также удалось ликвидировать одну единицу плавающего транспортера (ПТС).

Для уничтожения техники врага использовали беспилотники. Об этом сообщили на странице Командования ССО ВСУ в Facebook.

"На южном направлении в ходе разведки местности операторами одного из подразделений Сил специальных операций обнаружены замаскированные позиции техники оккупантов", – говорится в сообщении.

Читайте также: Артиллеристы беспощадно уничтожили штурмовые группы оккупантов в Бахмуте

Отмечается, что бойцы использовали дроны со сбросами и уничтожили вражеские ЗРК и ПТС.

На видео можно увидеть, как оператор БПЛА обнаружил вражескую технику. Далее боец начинает сбрасывать гранаты одну за другой, испепеляя боевую машину оккупантов.

Информации по потерям личного состава захватчиков нет. Точное время и место уничтожения техники россиян не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее спецназовцы СБУ за одну ночь "минуснули" десять российских танков и один бронетранспортер.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!