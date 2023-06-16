Бойцы ССО спасли 'вагнеровцев', тонувших после подрыва Каховской ГЭС

Пятеро российских окупантов, спасенных воинами Сил спецопераций на Херсонщине, пополнили обменный фонд Украины. Взорвав Каховскую ГЭС, российское командование никоим образом не учло, что могут пострадать его же бойцы. После разлива воды десятки окупантов остались отрезанными от большой земли на затопленных позициях на Херсонщине.

Об этом сообщила пресс-служба ССО

Одна из таких позиций могла вот-вот оказаться под водой. Получив информацию о возможности взять в плен противника, воины ССО отправились за ним, рассказывают спецназовцы.

Пятерых вражеских бойцов загрузили на лодки. В это время по нему ударили с вражеских позиций, не смотря на то, что там находились их "товарищи".

Под прикрытием пулеметного огня бойцам ССО удалось доставить живыми на побережье всех пленных. Спецназовцы во время миссии не пострадали.

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Уже на берегу выяснилось, что оккупанты принадлежат к подразделению "Шторм Z".

Эти отряды комплектуются по тому же принципу, что и формирование "Вагнера": основное количество представителей подразделения являются осужденными россиянами, отбывающими наказание в тюрьмах. Российское руководство пообещало им амнистию за участие в войне против Украины.

Напомним, бойцы из подразделения Сил специальных операций выследили и обезвредили наблюдательный пункт россиян. Это произошло на южном направлении фронта.

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