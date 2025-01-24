Бойцы воздушных сил взяли в плен 11 российских военных: подробности

В начале полномасштабного вторжения бойцы Воздушных сил Украины во время боя в окрестностях Харькова захватили в плен российских военных. Ситуация разворачивалась неожиданно: противник оказался всего в нескольких метрах от позиций украинских защитников.

В этот момент военные Воздушных сил совершали воздушное прикрытие, чтобы не допустить продвижения врага к подразделениям, державшим оборону на земле. Об этой операции рассказал офицер с позывным "Мажором".

"Одна из групп противника внезапно появилась почти в 5 метрах от нашей передовой позиции. Там было всего четверо наших бойцов. Они мгновенно доложили о ситуации и самостоятельно начали бой", - отметил "Мажор".

Несмотря на численное преимущество противника, командир украинского подразделения решил держать оборону. В ход пошли дроны-камикадзе, нанесшие противнику потери и вызвавшие у него панику. Российские военные скрылись в здании, после чего украинские защитники нанесли по нему удар.

Когда здание загорелось, оккупанты выбежали наружу и попытались скрыться в подвале. Украинские военные взяли выход из подвала под контроль, используя стрелковое оружие. Благодаря четкой координации действий враг был нейтрализован.

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"Наши бойцы действовали слаженно, выполняя все приказы. Это было проявлением великого героизма, ведь четыре человека противостояли 12 оккупантам. Особенно увлекает, что это были представители Воздушных сил, а не пехотинцы или штурмовики с боевым опытом в этом направлении", - подчеркнул "Мажор" ".

Один из украинских воинов подполз в подвал, бросил туда гранаты и ликвидировал командира окупантов, который отказывался сдаваться. После его смерти остальные русские солдаты капитулировали.

Напомним, Силы специальных операция уничтожили 21 военного из КНДР в ходе ожесточенного боя на Курщине.

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