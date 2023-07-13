Бойцы ВСУ мощно 'минуснули' российские РЭБ и РСЗО 'Град' на Запорожском направлении (видео)

Украинские защитники уничтожили две стоимостные единицы военной техники россиян. Это произошло в Запорожском направлении.

Во время атаки был поражен комплекс радиоэлектронной борьбы "БорисоГлебск" и реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".

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Видео уничтожения вражеской техники показал заместитель председателя комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Юрий Мысягин в своем Телеграм-канале.

Справка:

РЭБ "Борисоглебск" – это российский радиоэлектронный комплекс, предназначенный для глушения радиоэлектронной аппаратуры противника. Он может глушить различные виды радиосвязи, включая радиостанции, радиолокаторы и системы управления. Комплекс может глушить радиосвязь на расстоянии до 100 км.

РСЗО "Град" – это российская реактивная система залпового огня, предназначенная для обстрела целей на расстоянии до 30 километров. Она может вести огонь 122-мм ракетами, которые могут содержать осколочные или фугасные боевые части. Система может вести огонь залпом из 40 ракет в 20 секунд.

Обе эти системы являются мощными и многофункциональными, и они могут нанести значительный вред противнику. Однако они также дороги и сложны в эксплуатации.

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом.

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