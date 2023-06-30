Большая финансовая удача и любовь: астролог назвал знаки зодиака, жизнь которых в июле 'перевернется'

Июль 2023 года станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Об этом УНИАН заявил астролог Влад Росс. По его словам, Дев и Львов ждет большая удача в финансовых делах, они могут смело браться за новые проекты. Стрельцы и Овны могут выиграть в лотерею, хотя такой шаг действительно рискованный.

Одинокие Водолеи и Овны найдут вторую половинку. Тем, кто в паре и планирует брак, стоит поторопиться – официально оформлять отношения можно только до 15 июля. После того, как Венера станет ретроградной, нежелательно вступать в брак – он будет обречен.

Росс добавил, что Водолеям, Овнам и Девам нужно быть осторожными в июле – есть опасность острых респираторных заболеваний, ДТП, несчастных случаев. Нейтральным месяц будет для Раков, которые смогут жить в привычном темпе и даже решить некоторые проблемы, до которых никак не доходили руки.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.