Большинство украинцев выступают за 30-дневное перемирие, но есть нюанс - КМИС

77% украинцев положительно воспринимают идею временного прекращения огня. Чаще респонденты рассматривали перемирие как способ продемонстрировать нежелание России к миру или ее склонность нарушать договоренности. Некоторые опрошенные считают возможность разблокировать военную помощь, а часть респондентов видят в нем шаг к завершению войны на условиях, приемлемых для Украины.

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В то же время, 17% опрошенных выразили негативное отношение к этой инициативе, поскольку считают ее ошибочным решением, которое может ослабить Украину или свидетельствовать об отчаянии власти. Некоторые воспринимают перемирие как потенциальный путь к капитуляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 12-22 марта.

Вместе с тем большинство украинцев – 79% – категорически отвергают условия России для прекращения огня, в частности, требование остановить мобилизацию, прекратить поставки оружия с Запада и отказаться от разведданных союзников. Абсолютное большинство во всех регионах Украины выступает против таких условий, хотя на Востоке уровень несогласия несколько ниже, чем в других частях страны.

Также 62% респондентов заявили, что не поддержат перемирие, если оно не будет предусматривать никакие гарантии безопасности. В то же время, в случае предоставления таких гарантий, например, размещения миротворцев, членства Украины в НАТО или усиления военной помощи, более половины украинцев готовы согласиться на прекращение огня.

Напомним, мы уже писали, сколько граждан Украины выступает против выборов до завершения боевых действий.

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