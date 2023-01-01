'Бомбежки не нужны, сами себя разбомбят': на россии мужчина поджег многоэтажку салютом (видео)

На россии, в Новосибирске в новогоднюю ночь мужчина устроил пожар в многоэтажке. Россиянин хотел запустить салют, но установка рухнула в сторону.

В результате попадания пиротехники в жилой дом произошло возгорание нескольких балконов. Виновник пожара скрылся с места событий, пишут российские телеграммы-каналы.

Отмечается, что в результате попадания салюта загорелись квартиры на шестом и десятом этажах. По предварительным данным, от инцидента никто не пострадал.

В сети опубликовали видео, где можно увидеть, как горит российская многоэтажка.

В комментариях к новости люди начали шутить, что это "российский новый год" и писать, что "никакие бомбежки не нужны, сами себя разбомбят".

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