Брак будет крепок: психологи ответили, в каком возрасте лучше всего жениться

Ученые изучили самый оптимальный момент для вступления в брак. По результатам экспертных расчетов, идеальным возрастом для этого 26 лет.

Об этом пишет Daily Star.

По словам исследователей, в этот период жизни человек уже получил хороший опыт и может делать обдуманные решения. Особенно важно подходить к выбору жизненного партнера, соблюдая "правила 37%". По этому принципу, при принятии серьезных решений, лицу нужно потратить определенное время на рассмотрение разных вариантов.

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"Выполнив задание в определенные сроки, вы достигнете идеального момента для принятия решения", - отмечают ученые.

Обычно люди начинают поиск серьезных отношений в 18 лет, а к достижению 40-летнего возраста многие уже завершают этот процесс. Однако 26 лет считают идеальным возрастом для того, чтобы перейти границу 37% и жениться.

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