Психологи ответили, как предотвратить стресс ребенка в начале учебного года

Начало нового учебного года, особенно для украинских школьников, может быть очень напряженным. Психолог Светлана Рой дала советы по адаптации детей к этим изменениям.

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По ее словам, в этот период дети могут испытывать стыд, неуверенность, вину, одиночество. Потому она призывает родителей поддерживать своих детей. Вот некоторые советы:

Создайте дома атмосферу взаимоуважения и безопасности. Важно учить детей рассматривать ошибки как возможность обучения, а не как провал. Помогите детям добиваться малых целей и праздновать их достижения. Это поможет поддерживать их веру в себя. Обсуждайте планы семьи вместе с детьми и предупреждайте их о возможных изменениях, давая им объяснения. Понимайте, что в начале учебного года дети могут испытывать разочарования, и это может привести к ощущению бессилия. Психолог рекомендует уделять внимание этим вопросам, чтобы предотвратить негативные последствия.

При этом важно поддерживать детей, чтобы помочь им успешно адаптироваться к новому учебному году.

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