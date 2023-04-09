Британские ученые впервые вывели математическую формулу мужского оргазма

Математики из Соединенного Королевства впервые составили "безошибочную формулу" мужского оргазма - до сих пор никто такого не делал. Ученые из Университета Саус проанализировали психологические и биологические аспекты полового акта и дали основные рекомендации по достижению оргазма.

Выводы ученых опубликованы в "Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science". Сообщается, что для исследования ученых вдохновило использование математики для анализа результатов в спорте.

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Исследование было проведено не ради любопытства: специалисты считают, что оно поможет найти оптимальную терапию для людей, страдающих сексуальной дисфункцией.

Исследователи объединили результаты многолетних наблюдений психологического и физиологического нарушения у мужчин, чтобы узнать, какие условия оптимальны для достижения оргазма. У них получилась формула, охватывающая и физиологические и психологические аспекты процесса.

Объединив различные исследования по этой тематике, ученые сумели вывести формулу мужского оргазма, которая состоит из уравнений на основе информации о четырех стадиях мужского полового контакта: возбуждение, плато, оргазм и состояние после разрядки.

Ученые отмечают, что сама формула достаточно сложна и вряд ли поможет мужчинам в разгар интима. Однако математикам удалось сформулировать основную рекомендацию для мужчин, чтобы те сумели достичь оргазма. Возможно, это не даст стопроцентную гарантию получения оргазма, однако может улучшить шансы на успех.

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Рекомендация состоит в том, чтобы не достигать слишком сильного психологического возбуждения на ранней стадии полового контакта – это может затруднить достижение оргазма. (не перевозбуждаться).

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