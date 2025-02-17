Британские войска могут зайти на территорию Украины для обеспечения мирных соглашений – премьер Британии Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности направить британские войска в Украину для обеспечения выполнения возможных мирных соглашений. Стармер подчеркнул, что Великобритания стремится играть ключевую роль в предоставлении гарантий безопасности для Украины.

Он подчеркнул, что Лондон продолжит поддерживать украинских военных, выделяя ежегодно 3 миллиарда фунтов стерлингов, по меньшей мере, до 2030 года. Кроме того, Британия готова присоединиться к обеспечению безопасности Украины путем размещения своих войск, если это будет необходимо. Об этом пишет The Telegraph.

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Стармер подчеркнул, что мир в Украине должен быть надежным и не стать краткой паузой перед новой агрессией со стороны России. Он также считает, что Великобритания может стать уникальным посредником между Европой и США в мирном процессе.

По данным The Telegraph, пока неясно, как именно будут выглядеть потенциальные миротворческие силы под руководством Европы, однако рассматривается вариант размещения европейских военных на отдаленных от линии фронта территориях, определенных мирным соглашением.

Напомним, Трамп выдвинул Путину Ультиматум.

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