Буданов о мобилизации в рф: начались проблемы с человеческим ресурсом

Российская армия столкнулась с проблемой нехватки личного состава. Она наблюдается в последние три месяца.

Как сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes, российская армия в настоящее время недоукомплектована примерно на 10%.

Буданов сообщил, что у российской армии возникли проблемы с мобилизацией. По его словам, сложности начались около трех месяцев назад. Несмотря на большие финансовые стимулы, поток добровольцев значительно снизился.

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"Враг пытается скрыть эту проблему, но цифры говорят сами за себя", – сказал глава ГУР.

"С мобилизацией в России не все так просто. Проблемы с человеческим ресурсом в России начались около трех месяцев назад. Этот момент не всем известен. До этого у России с мобилизацией не было никаких проблем", — заметил Буданов.

Он добавил, что Россия постоянно увеличивает выплаты за подписание контракта. "В некоторых регионах суммы достигают 2 миллионов рублей, но это не решает проблему. Недобор кадров в армии РФ зафиксирован впервые", — сказал он.

Буданов также добавил, что если война затянется, к лету 2025 года россия может столкнуться с необходимостью повторной масштабной мобилизации, что может серьезно повлиять на политическую ситуацию в стране.

Ранее Буданов сказал, может ли Украина отказаться от территорий в обмен на мир.

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