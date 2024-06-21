Буданов сказал, как победить россию: нужно поставить точку один раз и навсегда

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов поделился своими прогнозами о победе над россией во время онлайн-лекции для слушателей программы подготовки Senior Executive Fellows Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского института.

Кирилл Буданов высказал свои мнения по поводу современного мирового порядка, вызовов и угроз для глобальной безопасности, возникших в результате российско-украинской войны. Он также оценил положение России под руководством Владимира Путина, в частности возможность общественных изменений в государстве-агрессоре, сообщает пресс-служба ГУР.

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Буданов отметил, что преодолеть разрушительный эффект кремлевской пропаганды внутри России возможно только посредством форс-мажорной ситуации или длительной системной работы, результаты которой могут быть ощутимы лишь через несколько десятилетий.

"Для путина самое важное – это внутренняя стабильность, поэтому на вопросы контроля за СМИ, работы с социумом, контроля масс тратится все, что только можно представить – не только средства. Это один из основных аспектов, почему Россия не идет на новую открытую волну мобилизации. Руководство РФ боится негативного восприятия в обществе. Вероятнее всего, так и будет, если они это сделают", - пояснил Буданов.

Начальник ГУР также отметил необходимость сочетания силы и дипломатии в противостоянии с агрессивной Россией.

"Здесь невозможно ни корейский, ни молдавский, ни немецкий сценарии — все это не сработает. Здесь должна быть поставлена точка один раз и навсегда", — сказал он.

Буданов также отметил, что в настоящее время наблюдается разрушение мирового порядка, созданного после Второй мировой войны. Война России против Украины является ярким свидетельством того, как один человек может подорвать систему мировой безопасности.

Ранее военный эксперт заявил, что России нечем оградить себя от ядерного удара.

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