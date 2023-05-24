Буданов заявил, что у Украины уже есть необходимое количество оружия для контрнаступления

Буданов заявил, что у Украины достаточно сил и оружия для деоккупации территорий

Силы обороны Украины накопили достаточно сил и оружия для того, чтобы приступить к деоккупации украинских территорий, которые оказались под контролем России.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов японскому вещателю NHK.

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Глава военной разведки Украины предположил, что "для продолжения операции необходимы значительные запасы", и выразил мнение, что саммит G7, в котором принимал участие президент Зеленский, позволит проконтролировать, насколько будет ускоряться процесс предоставления оружия партнерами Украины.

"Многие гражданские лица все еще находятся под российской оккупацией, и мы не можем больше терять время. У нас уже есть минимум оружия и другого оборудования. Все, что я могу сказать, это то, что это начнется в скором времени", – отметил Буданов.

Напомним, в Бахмуте на Донетчине почти год продолжаются ожесточенные бои, однако российским интервентам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

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