Будет готов через 30 минут: как быстро сварить горох

Все мы знаем, что горох варится очень долго. Но UaPortal подскажет вам, как ускорить процесс и готовить его за полчаса. Время приготовления гороха зависит от того, цел он или измельчен, а также от сорта. Целый сухой горох надо варить 2-2,5 часа, измельченный – 1-1,5 часа.

Ускорить процесс можно предварительно замочив горох на 5-8 часов. Тогда на приготовление целого гороха уйдет 40-60 минут, а измельченного – 30-45 минут.

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Советы для быстрого приготовления гороха:

– соль добавляйте в конце варки.

– после закипания добавьте к нему 2 ст. л. сливочного масла или растительного масла;

– добавьте соду через 10 минут после того, как горох закипит в пропорции 0,5 ч. л. на 2 литр воды.

Как правильно варить

Высыпьте замоченный горох в кастрюлю и залейте водой. Воду берите из расчета: 1 часть гороха на 3 части воды.

Горох готовьте на небольшом огне, не накрывая полностью крышкой. Периодически помешивайте и не забывайте снимать пену. В конце посолите.

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