Будет размером с кулак и сладкой, как мед: чем подкормить клубнику

Выращивание клубники дома может доставлять настоящее удовольствие, особенно если знать, как правильно ее подкармливать для получения щедрого урожая. Нет ничего приятнее, чем попробовать собственноручно выращенные сладкие ягоды, ставшие результатом заботы и труда.

Один из проверенных и натуральных способов улучшить рост растения – это использование древесной золы. Об этом пишет Униан.

Золу часто применяют еще на этапе посадки, поскольку она содержит важные для растения вещества: калий, фосфор и целый комплекс микроэлементов. Ее выбирают еще и за экологическую безопасность и натуральность. При этом следует различать золу и пепел. Зола имеет черноватый оттенок и может содержать частицы недогоревшей древесины или растений, тогда как пепел — это легкая серая пыль, которая для удобрения не подходит.

Чтобы подкормить клубнику во время полива, достаточно растворить стакан золы в ведре воды. Такой раствор следует осторожно лить под корень, избегая попадания на листья и цветы. Если прибавить к воде несколько капель йода, это дополнительно защитит растения от болезней и вредителей. Еще один вариант подкормки – посыпать небольшое количество золы (приблизительно столовую ложку) вокруг куста, смешать ее с верхним слоем земли и полить. Это поможет обогатить почву питательными веществами.

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Для борьбы с такими проблемами, как серая гниль, тля или мучнистая роса, полезен опрыскивание настоем золы. Его готовят, заливая стакан золы двумя литрами кипятка и настаивая сутки. После этого жидкость процеживают, разводят водой до объема ведра и используют для опрыскивания кустов каждые две недели.

Чтобы стимулировать цветение, можно приготовить раствор на основе золы, борной кислоты и воды. Такая смесь настаивается ночью, после чего ее добавляют под каждый куст. Еще один эффективный вариант – зольно-травяной настой. Для него нужно смешать золу с настоем крапивы или одуванчика и разбавить водой. Полученную жидкость используют для полива раз в две недели.

Таким образом, древесная зола является отличным средством для подкормки клубники. Она не только укрепляет растения, но помогает им лучше цвести, бороться с болезнями и давать больше ягод. Используя эти простые методы, вы обеспечите своей грядке здоровый вид и хороший урожай.

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