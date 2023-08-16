Будете голодны: Почему нельзя смахивать крошки со стола руками

Почему нельзя смахивать крошки хлеба со стола руками

На протяжении всей истории человечества разные предрассудки и народные поверья влияли на наше поведение в повседневной жизни. Одной из таких примет является верование, рекомендующее не сметать хлебные крошки со стола ладонью.

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Подробности этого поверья, его происхождение и возможные последствия игнорирования описаны на страницах OBOZREVATEL. Эта примета имеет свои корни в период, когда нехватка продовольствия и голод были распространенными явлениями.

Основным источником питания был хлеб, существенно отражавший жизнь того времени. Отсюда и происходит выражение: "Хлеб – голова всему". В условиях нехватки люди ценили каждую крошку пищи, включая хлебные крошки. В период голода люди были вынуждены потреблять все, что было под рукой, поэтому выбрасывать даже малейший кусочек пищи, в частности хлебной крошки, считалось растратой и невнимательностью.

Кроме этого, хлеб имел особое символическое содержание для общества, его окружали магическими свойствами, и к нему относились с особым уважением: проводили ритуалы и обряды, а даже приносили его в жертву богам.

Поверье предполагало, что те, кто регулярно удаляет хлебные крошки, может испытать несчастья, такие как бедность, голод, измена, развод, одиночество и даже болезни.

Вместо того чтобы использовать руку или бумагу, рекомендуется собрать хлебные крошки тряпкой или тканевой салфеткой, а затем подать их птицам или домашним животным.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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