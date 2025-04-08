Будут ли в Украине снова введены графики отключений электроэнергии: ответ Укрэнерго

В компании "Укрэнерго" заверили, что в настоящее время в Украине не введены никакие ограничения на электроснабжение, несмотря на распространение слухов о возможном возвращении к отключениям. В то же время, гражданам напомнили о важности рационального использования электроэнергии.

"В последнее время некоторые медиа и телеграмм-каналы распространяют громкие заголовки о возможных отключениях света. Торопимся успокоить — информация ложная, никакие ограничения пока не применяются", — отметили в компании. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

В то же время в "Укрэнерго" отмечают, что энергосистема работает в сложных условиях. Из-за последних атак РФ продолжаются восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры. Кроме того, похолодание привело к росту спроса на электроэнергию — люди активнее используют обогреватели, электрокамины и кондиционеры.

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Также с наступлением весны завершился отопительный сезон, и часть теплоэлектростанций, которые не могут работать автономно, приостановили работу. К тому же пасмурная погода усложняет выработку электроэнергии солнечными электростанциями.

В этой связи "Укрэнерго" обращается к украинцам и бизнесу с просьбой ответственно относиться к потреблению энергии.

"Просим не включать мощные электроприборы одновременно, особенно в часы пик - с 8:00 до 21:00. Это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему", - подытожили в компании.

Напомним, в ряде городов Украины ввели аварийные отключения света.

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