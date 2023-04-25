Будут выглядеть как новые: Как вернуть кедам из замши первозданную чистоту

Как очистить кеды из замши от грязи

Кеды с белой подошвой очень быстро загрязняются. Шнурки также загрязняются, и их бывает тяжело отстирать. Однако, с помощью простых лайфхаков вы можете вернуть кедам идеальную чистоту, как будто они только что из магазина.

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Чтобы очистить шнурки, их следует снять и замочить в растворе теплой воды (40 градусов) с 1 таблеткой для посудомоечной машины. Это идеально чистит шнурки от грязи и излишней краски.

Для очищения обуви нужно нанести в равных пропорциях нашатырный спирт 10% и уксус 9% на саму обувь. Уксус не позволяет замше потерять цвет в процессе ручной стирки. Затем смесь следует нанести губкой внутри и снаружи, оставить на время и прополоскать под водой. Конечно, обувь можно также постирать в машинке.

Чтобы очистить подошву обуви, нужно растворить 1 таблетку перекиси водорода в 2 столовых ложках нашатыря. Добавить 1 столовую ложку зубной пасты и немного соды на кончике ножа. Далее старой зубной щеткой нанести раствор на подошву, оставить на 15-30 минут и вытереть подошву досуха влажной тряпкой.

После этих шагов кеды будут совершенно чистыми, с сохраненным цветом и белой подошвой.

Есть еще некоторые проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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