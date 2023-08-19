Быстрая закуска к столу: как приготовить маринованные яблоки
Быстрая закуска к столу: как приготовить маринованные яблоки
Маринованные яблоки – не только изысканная закуска, но и источник незабываемого вкуса, который может украсить ваш стол. Это блюдо открывает новые возможности от аппетитной закуски до дополнения к главным блюдам.
Рецептом маринованных яблок поделились в Shuba. Отметили, что для рецепта следует брать яблоки твердых сортов или чтобы они были немного незрелые.
Ингредиенты:
- Яблоки – 1 кг.
- Соль – 2 ст. л.
- Сахар – 4 ст. л.
- Уксус 9% – 70 мл.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Гвоздика – 2 шт.
- Чеснок, зубчики – 2 шт.
- Перец черный, горошек – 6 шт.
- Вода – 1 л.
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Приготовление:
- Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевины и нарежьте неширокими ломтиками. Также пластинками нарежьте чеснок.
- В подготовленные банки плотно выложите кусочки яблок, чеснок, лавровый лист, гвоздику и перец горошком.
- В прохладную воду положите соль, сахар, уксус и перемешайте до растворения ингредиентов. Залейте маринадом яблоки, накройте банки крышками и оставьте на 1 день при комнатной температуре.
- Затем поставьте банки с яблоками в холодильник на 2 дня. Готовые маринованные яблоки подавайте охлажденными.
Приятного аппетита!
Напомним, мы делились простым рецептом яблок в кляре, которые можно приготовить дома за считанные минуты.
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