Быстро и без лишней мороки с тестом: рецепт пирожков с картофелем в лаваше за 15 минут

Для приготовления этих пирожков не нужно заморачиваться с тестом, ведь они готовятся из лаваша. Выпечка получается очень хрустящей и вкусной. Рассчитывайте количество ингредиентов в зависимости от того, сколько людей планируете накормить.

Ингредиенты:

– картофель;

– укроп;

– лук;

– лаваш;

– молоко;

– масло или сливочное масло.

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Способ приготовления:

1. Помойте и почистите картофель, нарежьте и отправьте вариться. Лук нарежьте и обжарьте. Укроп измельчите. К вареному картофелю добавьте молоко и сделайте пюре. Добавьте к нему лук и укроп. Посолите и добавьте специи по вкусу.

2. Лаваш нарежьте на полоски, в центр каждой положите начинку, сверните. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте 15 минут при 180 градусах.

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