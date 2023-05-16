Быстро и без лишней мороки с тестом: рецепт пирожков с картофелем в лаваше за 15 минут
Для приготовления этих пирожков не нужно заморачиваться с тестом, ведь они готовятся из лаваша. Выпечка получается очень хрустящей и вкусной. Рассчитывайте количество ингредиентов в зависимости от того, сколько людей планируете накормить.
Ингредиенты:
– картофель;
– укроп;
– лук;
– лаваш;
– молоко;
– масло или сливочное масло.
Читайте также: Завтрак через 15 минут: как приготовить соленые сырники с зеленью
Способ приготовления:
1. Помойте и почистите картофель, нарежьте и отправьте вариться. Лук нарежьте и обжарьте. Укроп измельчите. К вареному картофелю добавьте молоко и сделайте пюре. Добавьте к нему лук и укроп. Посолите и добавьте специи по вкусу.
2. Лаваш нарежьте на полоски, в центр каждой положите начинку, сверните. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте 15 минут при 180 градусах.
Советуем также обратить внимание на рецепт яичницы с гречкой.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал!