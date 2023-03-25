Быстрые способы отмыть известковый налет с душевой кабины

Едва ли не каждый сталкивается с проблемой, когда душевая кабина покрывается известковым налетом, который трудно смыть губкой. Помочь решить проблему могут легко разнообразные химические средства, однако они могут повредить хромированные элементы.

Если вы хотите, чтобы ваша душевая кабина снова стала как новая, можно воспользоваться подручными безопасными средствами, которые, вероятно, есть у каждого дома. Компания Uaportal собрала советы опытных специалистов, которые для чистки душевой не используют химию, однако справляются с налетом на раз.

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Способы очистить душевую кабину от налета с помощью уксуса.

Разведите уксус в пропорции 1:1, нанесите на загрязненную поверхность кабины и оставьте на 15-25 минут. Затем возьмите кухонную губку и тщательно протрите внутренности кабины, уделяя особое внимание стеклу. После – ополосните кабину теплой водой.

Мытье душевой с помощью соды

Соду надо насыпать в сосуд, добавить немного воды, чтобы образовалась этакая паста. Этим раствором обработайте загрязненные поверхности и оставьте его на 15-20 минут. Затем, как и в случае с чисткой уксусом, возьмите губку и протрите душевую кабину внутри. Не сильно скребите по стеклу, чтобы оно не повредилось. После чистки промойте теплой водой.

Жидкость для мытья посуды

Можно взять старую губку для мытья тела, нанести на нее моющее средство и хорошо протереть душевую. Затем сполосните поверхности теплой водой и протрите насухо, чтобы не оставались мыльные разводы.

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