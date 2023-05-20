Быстрый и бюджетный завтрак: рецепт бутербродной пиццы
Прекрасный вариант быстрого и питательного завтрака, а также перекуса. Ингредиенты можете брать по своему вкусу.
Ингредиенты:
– хлеб;
– отварная куриная грудка;
– свежие помидоры;
– маринованный огурец;
– кукуруза консервированная;
– сыр твердый;
– майонез.
Читайте также: Как просто приготовить спаржу: суперполезный рецепт
Способ приготовления:
1. Курицу порвите на волокна. Нарежьте помидоры и огурец. Перемешайте все ингредиенты. Добавьте кукурузу, натертый творог и немного майонеза. Перемешайте, посолите, добавьте специи.
2. Выложите массу на хлеб и отправьте в духовку. Запекайте 10 минут при 200 градусах.
Советуем также обратить внимание на рецепт яичницы с овощами.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!