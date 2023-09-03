Быстрый ужин по-азиатски: рецепт фунчозы с овощами от Евгения Клопотенко
Это вкусное и простое блюдо приготовит даже новичок.
Ингредиенты:
150 г фунчозы
200 г замороженной овощной смеси
2 ст. л. растительного масла
1 ч. л. кунжутного масла
50 мл соевого соуса
½ ч. л. кунжута для подачи
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Способ приготовления:
1. Фунчозу залейте крутым кипятком и оставьте запариваться на 10 мин. Затем отцедите ее на дуршлаг.
2. В сковороде обжарьте замороженную овощную смесь. К овощам добавьте фунчозу, растительное, кунжутное масло, соевый соус, перемешайте и жарьте еще 3 мин.
3. Перед подачей украсьте кунжутом.
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