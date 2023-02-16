Бывшая жена путина срочно продает квартиры в Испании: СМИ назвали причину

Бывшая жена владимира путина Людмила Очеретная вместе со своим мужем Артуром Очеретным продают недвижимость в Испании из-за опасений попасть под санкции ЕС. Об этом пишет The Moscow Times ссылаясь на портал El Confidencial.

Пишут о 2 квартирах площадью 229 и 405 квадратных метров в элитном жилом комплексе Lomas del Rey, расположенном в курортном городе Марбелья на юге Испании. Официально их приобрел Артур Очеретный в 2011 и 2014 году незадолго до женитьбы. Общая стоимость – 2,2 млн евро. Однако следователи считают, что для этого соглашения он мог воспользоваться деньгами жены.

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Камыш работает руководителем московской НКО "Центр развития межличностных коммуникаций" и стоимость приобретенной недвижимости намного превышает известные источники дохода мужчины. Кроме этого, он имеет другую собственность на миллионы евро во Франции и Швейцарии. Для оплаты элитных квартир в Марбелье он получил ипотеку в одном из испанских банков.

Бывшая жена путина не декларировала высокие доходы или активы, а после развода вся совместно нажитая недвижимость осталась за президентом. Однако потом ее богатство стало быстро расти.

Несмотря на то, что Камыш не попал под санкции ЕС, это может измениться, поскольку этого добиваются правительство Украины, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и ряд других организаций. Бывшая жена путина и ее взрослые дети также находятся в черных списках Великобритании. Если Брюссель будет последовать этому примеру, супруги Очеретные останутся без квартир и остального европейского имущества, поскольку санкции предусматривают арест всех активов.

Между тем Deutsche Welle обратилось в министерство внутренних дел Испании, чтобы выяснить, имеют ли Очередные вид на жительство в стране, поскольку покупка недвижимости стоимостью более 500 тысяч евро дает иностранцам такое право. Представитель МВД ответил, что данная информация относится к разряду персональных данных и разглашению не подлежит.

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