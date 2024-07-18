Бюджет до 15 тысяч: какие недорогие зарядные станции для дома спасут во времена блекаута

Во времена обесточиваний зарядные станции становятся настоящим спасителем. Они дают возможность подзарядить гаджеты, осветить дом и даже запустить некоторые бытовые приборы.

Но какие зарядные станции выбрать, чтобы не переплатить. NV Техно исследовал рынок и предложил три оптимальных модели:

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1. EcoFlow RIVER 2 (от 8800 грн)

Емкость 0,256 кВт/ч. Мощность 300 Вт. Возможна одновременная зарядка до 5 устройств. Вес такой станции 3,5 кг.

Время работы:

2 дня для роутера и ноутбука,

8-10 часов для рабочего места,

4-5 часов для двухконтурного котла.

2. Anker PowerHouse 535 (от 14500 грн)

Емкость 0,512 кВт/ч. Мощность 716 Вт. Одновременная зарядка до 9 устройств. Вес: 7,6 кг

Время работы:

2-3 часа для телевизора с PlayStation 5,

3-4 часа для игрового ноутбука,

4-5 часов для котла, микроволновки и чайника.

3. Zendure SuperBase 600M (от 11 999 грн)

Емкость: 0,606 кВт/ч. Мощность: 600 Вт. Одновременная зарядка: до 9 устройств. Вес станции 6,4кг.

Время работы:

8 часов для холодильника,

6 раз для Apple MacBook Air,

8-9 часов для роутера и телевизора,

6 часов для игрового ноутбука с монитором.

Эти зарядные станции не заменят полноценное электричество в доме, но помогут пережить вечер и ночь без света с комфортом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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