Бюджет до 15 тысяч: какие недорогие зарядные станции для дома спасут во времена блекаута
Во времена обесточиваний зарядные станции становятся настоящим спасителем. Они дают возможность подзарядить гаджеты, осветить дом и даже запустить некоторые бытовые приборы.
Но какие зарядные станции выбрать, чтобы не переплатить. NV Техно исследовал рынок и предложил три оптимальных модели:
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1. EcoFlow RIVER 2 (от 8800 грн)
Емкость 0,256 кВт/ч. Мощность 300 Вт. Возможна одновременная зарядка до 5 устройств. Вес такой станции 3,5 кг.
Время работы:
- 2 дня для роутера и ноутбука,
- 8-10 часов для рабочего места,
- 4-5 часов для двухконтурного котла.
2. Anker PowerHouse 535 (от 14500 грн)
Емкость 0,512 кВт/ч. Мощность 716 Вт. Одновременная зарядка до 9 устройств. Вес: 7,6 кг
Время работы:
- 2-3 часа для телевизора с PlayStation 5,
- 3-4 часа для игрового ноутбука,
- 4-5 часов для котла, микроволновки и чайника.
3. Zendure SuperBase 600M (от 11 999 грн)
Емкость: 0,606 кВт/ч. Мощность: 600 Вт. Одновременная зарядка: до 9 устройств. Вес станции 6,4кг.
Время работы:
- 8 часов для холодильника,
- 6 раз для Apple MacBook Air,
- 8-9 часов для роутера и телевизора,
- 6 часов для игрового ноутбука с монитором.
Эти зарядные станции не заменят полноценное электричество в доме, но помогут пережить вечер и ночь без света с комфортом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.
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