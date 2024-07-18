Бюджет до 15 тисяч: які недорогі зарядні станції для дому врятують у часи блекауту

В часи знеструмлень зарядні станції стають справжнім рятівником. Вони дають можливість підзарядити гаджети, освітлити оселю та навіть запустити деякі побутові прилади.

Але які зарядні станції вибрати, щоб не переплатити. NV Техно дослідив ринок та запропонував три оптимальні моделі:

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1. EcoFlow RIVER 2 (від 8800 грн)

Місткість 0,256 кВт/год. Потужність 300 Вт. Можлива одночасна зарядка до 5 пристроїв. Вага такої станції 3,5 кг.

Час роботи:

2 дні для роутера та ноутбука,

8-10 годин для робочого місця,

4-5 годин для двоконтурного котла.

2. Anker PowerHouse 535 (від 14500 грн)

Місткість 0,512 кВт/год. Потужність 716 Вт. Одночасна зарядка до 9 пристроїв. Вага: 7,6 кг

Час роботи:

2-3 години для телевізора з PlayStation 5,

3-4 години для ігрового ноутбука,

4-5 годин для котла, мікрохвильовки та чайника.

3. Zendure SuperBase 600M (від 11999 грн)

Місткість: 0,606 кВт/год. Потужність: 600 Вт. Одночасна зарядка: до 9 пристроїв. Вага станції 6,4 кг.

Час роботи:

8 годин для холодильника,

6 разів для Apple MacBook Air,

8-9 годин для роутера та телевізора,

6 годин для ігрового ноутбука з монітором.

Ці зарядні станції не замінять повноцінну електрику в оселі, але допоможуть пережити вечір і ніч без світла з комфортом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.

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