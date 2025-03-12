Покарання працівників ТЦК та ВЛК за протиправну мобілізацію: ВР підтримала законопроєкт, деталі

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №12442, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності для керівників територіальних центрів комплектування (ТЦК), а також голів і членів військово-лікарських комісій (ВЛК) за порушення законів, що стосуються оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. За його словами, законопроєкт стосується відповідальності посадових осіб ТЦК і ВЛК, які порушують вимоги законодавства у сфері мобілізації та оборонної діяльності. За відповідне рішення проголосували 273 народні депутати.

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Документ передбачає відповідальність за порушення порядку проведення медичних оглядів, а саме військово-лікарських експертиз, що визначають придатність громадян до військової служби. Крім того, законопроєкт встановлює покарання за порушення процедури призову або прийняття на військову службу з боку військовослужбовців або інших уповноважених осіб.

Окрім цього, розширюється перелік осіб, які нестимуть відповідальність за незаконне збагачення. До нього додаються голови, заступники, секретарі та члени постійно діючих військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій, що працюють на позаштатній основі. Законодавці наголошують, що цей крок спрямований на підвищення контролю над процесами мобілізації та боротьбу з корупційними проявами у відповідних структурах.

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