Держава виплачує українцям компенсацію за надмірні комунальні платежі: як отримати

Час від часу українці стикаються з неправильно нарахованими сумами у рахунках за житлово-комунальні послуги. Такі ситуації можуть суттєво вплинути на сімейний бюджет.

Держпродспоживслужба активно контролює діяльність компаній, що надають ЖКП, та вживає заходів для захисту прав споживачів. На офіційному сайті відомства пояснили, хто має право на компенсацію за переплату і яким чином подати звернення на перерахунок.

У 2024 році під час перевірок виявили численні порушення з боку постачальників комунальних послуг. У результаті контролюючі органи:

наклали штрафів на загальну суму 3,18 млн грн;

запобігли безпідставному підвищенню тарифів ще на 1,3 млн грн;

притягнули до відповідальності 124 посадовців, які сплатили штрафи на 236 тис. грн;

повернули споживачам понад 1,6 млн грн за неправомірно нараховані суми.

Таким чином, якщо вам нарахували зайве, є шанс повернути переплачені кошти, скориставшись правом на перерахунок.

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Якщо ви помітили підозрілі або завищені нарахування у квитанціях, можна подати звернення до Держпродспоживслужби одним із таких способів:

Електронною поштою: [email protected]

Через онлайн-форму: на офіційному сайті відомства

Поштою: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001

У 2024 році фахівці вже видали 94 приписи на усунення порушень, завдяки чому вдалося привести тарифікацію у відповідність до законодавства. За цей період до бюджету надійшло 3,4 млн грн у вигляді штрафних санкцій.

Відомство закликає українців уважно перевіряти свої рахунки за комунальні послуги та оперативно повідомляти про будь-які порушення. Захистити свої права і домогтися повернення переплачених коштів цілком реально — головне, діяти своєчасно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими будуть тарифи та електроенергію та газ з 1 квітня.

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