Дрони влаштували атаку на 6 областей РФ: у Калузькій області палає завод

У Росії заявили про атаку безпілотників на шість регіонів країни, а також повідомили про пожежу на заводі в Калузькій області. У ніч на 13 березня їхні сили протиповітряної оборони начебто перехопили й знищили 77 безпілотників, які, за їхніми словами, належали Україні.

У Міноборони РФ стверджують, що найбільше дронів було збито над Брянською областю — 30 апаратів, ще по шість дронів знищили над Курською та Воронезькою областями, а також по п’ять — над Ростовською і Бєлгородською. Найбільше безпілотників, за їхніми твердженнями, атакувало Калузьку область — там збили 25 дронів.

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Водночас губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив про пожежу на одному з промислових підприємств у Дзержинському районі, яка сталася внаслідок падіння безпілотника. За його словами, також зафіксовані пошкодження в іншому районі області — були виведені з ладу вишка зв’язку та лінія електропостачання.

Російські ЗМІ й місцеві пабліки уточнюють, що атака безпілотників була спрямована на завод "Калузький газобетон".

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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