Бюджетно и быстро: рецепт вафельного рулета с желе и кокосовым кремом

Если хотите приготовить вкусность для всей семьи, но у вас ограниченный бюджет и мало времени, предлагаем приготовить вафельный рулет с кокосовым кремом и желе.

Ингредиенты:

– вафли квадратные – 4 листа;

– желе – 2 пачки.

Для крема:

– крекер коричневый – 1 пачка;

– вода – 500 мл;

– какао – 50 г;

– сахар – 200 г.

Для кокосового крема:

– кокосовая стружка – 100 г;

– молоко кипяченое – 100-120 мл;

– сахарная пудра – 100 г;

– сливочное масло – 300 г.

Способ приготовления:

1. Приготовьте желе, разведя его в 300 мл воды – оно приобретет более упругую консистенцию. Разлейте желе по формам и отправьте в холодильник.

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2. Далее приготовьте кокосовый крем. Нагрейте молоко и налейте его к кокосовой стружке. Оставьте набухать и охладить. Взбейте масло с сахарной пудрой, добавьте туда стружку и перемешайте.

3. Далее приготовьте шоколадный крем. Налейте воду в посуду с толстым дном, добавьте сахар и какао, помешивая, доведите до кипения.

4. Добавьте измельченный крекер и перемешайте. Нанесите на вафли, оставляя сантиметр по краям.

5. Дайте крему остыть и выложите сверху кокосовый крем. Затем на край выложите полоской желе и заверните в рулет. Промокните горячей водой несмазанный край вафель.

6. Отправьте на два часа в холодильник.

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