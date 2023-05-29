Українська
Рецепты

Бюджетный и простой ужин: как приготовить сытную запеканку с сосисками и сыром

Игорь Романько

Как приготовить запеканку с сосисками, сыром и картофелем в духовке

После напряженного дня, когда времени на приготовление сложных блюд нет, идеальным выходом станет приготовление сытной и бюджетной запеканки с сосисками и сыром. Этот простой рецепт поразит вас легкостью и вкусом. Приглашаем вас открыть для себя этот отличный вариант ужина.

Читайте также: Завтрак за 50 грн на двоих: готовим яичницу с овощами

Ингредиенты:

  • Картофель (мелкий) – 5 шт;
  • Сосиски – 4 шт;
  • Помидоры – 2 шт;
  • Сыр твердый – 90 г;
  • Майонез – 100 г;
  • Чеснок – 1 зубчик;
  • Паприка молотая – 0,5 ч. л;
  • Соль – 0,75 ч. л;
  • Перец черный молотый – щепотка;
  • Масло подсолнечное – для смазывания формы;
  • Укроп свежий (для украшения).

Начните с очищения картофеля. Хорошо вымойте и нарежьте на небольшие кубики. То же сделайте с помидорами. Также нарежьте сосиски на кружочки. В глубокой миске соедините нарезанный картофель, помидоры и сосиски. Добавьте майонез, соль, перец, молотую паприку и измельченный чеснок. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Подготовьте форму для запекания, смазав ее растительным маслом. Переложите в нее полученную смесь с картофелем, помидорами и сосисками. Запечь блюдо в предварительно разогретой духовке в течение 40 минут при температуре 190°C. Убедитесь, что запеканка стала золотистой и хрустящей.

После этого выньте форму из духовки и посыпьте блюдо тертым сыром. Снова поставьте запеканку в духовку на 10 минут, чтобы сыр расплавился и стал легко золотистым. Готовую запеканку украсьте свежим укропом, чтобы подчеркнуть ее вкус и аромат.

Теперь ваша сытная и бюджетная запеканка с сосисками и творогом готова к подаче на стол. Этот простой рецепт станет настоящим спасенным в тех случаях, когда вы ищете быструю и вкусную идею для ужина. Приятного аппетита!

Советуем также обратить внимание на рецепт болгарской баницы из лаваша и творога.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Рецепты