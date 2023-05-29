Бюджетный и простой ужин: как приготовить сытную запеканку с сосисками и сыром

Как приготовить запеканку с сосисками, сыром и картофелем в духовке

После напряженного дня, когда времени на приготовление сложных блюд нет, идеальным выходом станет приготовление сытной и бюджетной запеканки с сосисками и сыром. Этот простой рецепт поразит вас легкостью и вкусом. Приглашаем вас открыть для себя этот отличный вариант ужина.

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Ингредиенты:

Картофель (мелкий) – 5 шт;

Сосиски – 4 шт;

Помидоры – 2 шт;

Сыр твердый – 90 г;

Майонез – 100 г;

Чеснок – 1 зубчик;

Паприка молотая – 0,5 ч. л;

Соль – 0,75 ч. л;

Перец черный молотый – щепотка;

Масло подсолнечное – для смазывания формы;

Укроп свежий (для украшения).

Начните с очищения картофеля. Хорошо вымойте и нарежьте на небольшие кубики. То же сделайте с помидорами. Также нарежьте сосиски на кружочки. В глубокой миске соедините нарезанный картофель, помидоры и сосиски. Добавьте майонез, соль, перец, молотую паприку и измельченный чеснок. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Подготовьте форму для запекания, смазав ее растительным маслом. Переложите в нее полученную смесь с картофелем, помидорами и сосисками. Запечь блюдо в предварительно разогретой духовке в течение 40 минут при температуре 190°C. Убедитесь, что запеканка стала золотистой и хрустящей.

После этого выньте форму из духовки и посыпьте блюдо тертым сыром. Снова поставьте запеканку в духовку на 10 минут, чтобы сыр расплавился и стал легко золотистым. Готовую запеканку украсьте свежим укропом, чтобы подчеркнуть ее вкус и аромат.

Теперь ваша сытная и бюджетная запеканка с сосисками и творогом готова к подаче на стол. Этот простой рецепт станет настоящим спасенным в тех случаях, когда вы ищете быструю и вкусную идею для ужина. Приятного аппетита!

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