Часть потребителей не сможет передать показатели счетчиков воды в июне: в чем причина

В июне часть украинцев может столкнуться с трудом при передаче показаний счетчиков. Это может привести к тому, что коммунальные услуги придется платить по завышенным тарифам.

Предпосылкой таковых ограничений является снятие неких счетчиков с абонентского учета. Как сообщает 24 Канал, в мае показания счетчиков горячей воды и тепловой энергии у отдельных потребителей приниматься не будут. Это случается, когда прибор не прошел очередную метрологическую проверку. Согласно украинскому законодательству, поверку квартирных счетчиков горячей воды и тепла следует проводить каждые четыре года.

Чтобы узнать, когда именно следует проходить поверку, следует обратить внимание на технический паспорт счетчика или свидетельство о последней проверке. Коммунальные компании часто отмечают эту информацию в платежках.

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Поверку необходимо организовать самостоятельно, обратившись в лицензируемую организацию, которая имеет право проводить такие работы. После завершения процедуры необходимо подать документы о прохождении к поставщику услуг, чтобы обновить учетные данные.

Следует помнить, что обязательная поверка касается не только счетчиков горячей воды и отопления, но газовых и холодноводных приборов учета. Услуга платная, а периодичность проверок зависит от типа счетчика.

Напомним, ранее мы рассказывали о важных изменениях для всех получателей субсидии.

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