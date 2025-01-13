Часть УБД может лишиться льгот в 2025 году: кого касается

В 2025 году участникам боевых действий необходимо обновить свои данные. Это является обязательным условием для сохранения льгот на оплату коммунальных услуг.

Для этого необходимо снова обратиться с заявлением в органы Пенсионного фонда. Об этом сообщает "24 канал", ссылаясь на постановление Кабинета Министров.

Стоит отметить, что для большинства лиц со статусом участника боевых действий (УБД) льготы на оплату коммунальных услуг будут продлены автоматически. Однако это произойдет лишь при условии, что обстоятельства, которые определяют право на льготы и их размер, остались без изменений.

Речь идет о следующих изменениях:

адреса проживания УБД;

состав семьи военного;

категория льготника;

список жилищно-коммунальных услуг.

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"В случае возникновения обстоятельств, влияющих на предоставление льгот и их размер (изменение адреса, изменение состава семьи, изменение категории льготника, изменение перечня ЖКУ) льготник подает в ПФУ в течение 30 календарных дней новое заявление", – отмечается в постановлении.

Как участникам боевых действий продлить льготы

Чтобы сохранить право на льготы в 2025 году, УБД необходимо повторно подать заявление в Пенсионный фонд.

В частности, новое заявление можно подать следующими способами:

почтой;

через сервисный центр ПФУ;

на портале электронных услуг Пенсионного фонда;

с помощью е-подписи в мобильном приложении "Дия".

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как восстановить утраченное удостоверение УБД.

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