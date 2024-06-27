Часть украинских студентов оставили без права на отсрочку: кого касается

Министерство образования и науки Украины внесло изменения в процедуру поступления на аспирантуру. Новые правила предусматривают, что студенты, обучающиеся на контрактной основе, больше не смогут воспользоваться правом на отсрочку от мобилизации.

Приказ об этом был размещен на официальном портале министерства.

Отмена отсрочки для аспирантов-контрактников

В текущем году прием в аспирантуру на дневную форму обучения на контрактной основе был отменен. Согласно комментарию от МОН, это решение было принято из-за значительного количества поступающих призывного возраста.

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Дополнительно, Министерство образования внесло коррективы в процедуру возобновления обучения на аспирантуре, акцентируя внимание на превентивных мерах против коррупционных действий, особенно в контексте уклонения от мобилизации.

Отныне в 2024 году поступление в аспирантуру будет осуществляться исключительно на основе государственного заказа, при этом количество бюджетных мест выросло вдвое. Возможность обучения на контракте остается только для заочной и вечерней форм, с отсутствием возможности получения отсрочки от призыва.

Напомним, ранее UAportal писал, какие документы необходимы для обновления данных в ТЦК или ЦНАП.

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