Часть украинцев лишится субсидий на коммунальные услуги: кого касается

Некоторые из украинцев больше не будут получать государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Несмотря на то, что субсидия назначается на весь период отопительного сезона, ее все равно могут аннулировать, если не сообщить об изменениях в имущественном или социальном состоянии.

К примеру, если после назначения субсидии выросли доходы или кто-то из членов семьи находится за границей более 60 дней. Кроме того, необходимо информировать Пенсионный фонд обо всех изменениях в составе домохозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

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Также ранее был обновлен максимальный лимит единовременных расходов, которые могут повлиять на право получения субсидии. Сейчас он составляет 100 тысяч гривен. Если же расходы касаются приобретения генератора или подобного оборудования, этот порог возрастает до 150 тысяч гривен.

В 2025 году субсидии будут предоставляться тем домохозяйствам, у которых часть средств, которая идет на оплату коммунальных услуг превышает 15% от их доходов. При этом сумма помощи будет определяться отдельно для каждого случая.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие коммунальные услуги больше всего подорожали за последний год.

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