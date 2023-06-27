Часть украинцев уже скоро получит увеличенные на 400 гривен пенсии

С начала июня пенсионеры, продолжающие работать, начали получать увеличенные выплаты. В среднем размер пенсий вырос на 220 гривен, но некоторым пенсионерам было прибавлено в среднем 409 гривен.

Согласно части четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", с 1 апреля 2023 года был произведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, получивших пенсию после назначения или перерасчета и имеющих страховой стаж продолжительностью 24 месяца или менее, но не менее двух лет, пишет издание "На пенсии".

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Перерасчет пенсий касался более 654,9 тысячи человек, из которых размер пенсий был увеличен более чем у 401 тысяч человек, а средний рост составил 221,74 гривны.

Перерасчет пенсий осуществлен для 537,5 тысячи человек в связи с учетом страхового стажа после назначения или перерасчета пенсии. Из этого количества пенсионеров размер пенсий увеличен в 327,2 тысячи человек, а средний рост составил 179,47 гривны.

Перерасчет пенсий осуществлен для 117,4 тысячи человек в связи с учетом страхового стажа и заработной платы после назначения или перерасчета пенсии. Из этого количества пенсионеров размер пенсий увеличен у 73,8 тысячи человек, а средний рост составил 409,16 гривны.

Добавим, что выплата перечисленных пенсий с 1 апреля производится в июне в соответствии с установленными датами выплат для пенсионеров, с дополнительной оплатой за апрель и май.

Напомним, с 1 июля в Украине возрастут пенсионные выплаты для госслужащих и ученых. Согласно постановлению Кабинета Министров №168 от 24 февраля 2023 года, с 1 июля состоится очередной этап индексации выплат.

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