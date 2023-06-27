Частина українців вже скоро отримає збільшені на 400 гривень пенсії

З початку червня пенсіонери, які продовжують працювати, почали отримувати збільшені виплати. У середньому розмір пенсій зріс на 220 гривень, але деяким пенсіонерам було додано в середньому 409 гривень.

Відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", з 1 квітня 2023 року було здійснено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які отримали пенсію після призначення або перерахунку і мають страховий стаж тривалістю 24 місяці або менше, але не менше двох років. пише видання "На пенсії".

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Перерахунок пенсій стосувався понад 654,9 тисячі осіб, з яких розмір пенсій було збільшено більш ніж у 401 тисячі осіб, а середнє зростання становило 221,74 гривні.

Перерахунок пенсій здійснено для 537,5 тисяч осіб у зв'язку з урахуванням страхового стажу після призначення або перерахунку пенсії. З цієї кількості пенсіонерів розмір пенсій збільшено у 327,2 тисячі осіб, а середнє зростання становило 179,47 гривні.

Перерахунок пенсій здійснено для 117,4 тисячі осіб у зв'язку з урахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення або перерахунку пенсії. З цієї кількості пенсіонерів розмір пенсій збільшено у 73,8 тисячі осіб, а середнє зростання становило 409,16 гривні.

Додамо, що виплата перерахованих пенсій з 1 квітня здійснюється у червні відповідно до встановлених дат виплат для пенсіонерів, з додатковою оплатою за квітень та травень.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні зростуть пенсійні виплати для держслужбовців і науковців. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №168 від 24 лютого 2023 року, з 1 липня відбудеться черговий етап індексації виплат.

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