Часть украинцев в 2025 году потеряет льготы на оплату коммунальных услуг: кого касается

С января 2025 года в Украине обновлены правила предоставления льгот на оплату коммунальных услуг. Отныне право на такую помощь будет определяться с учетом уровня дохода семьи.

Теперь, вместо предоставления льгот отдельным категориям граждан без учета материального состояния семьи, введен новый критерий. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на издание "На пенсии".

Если средний месячный доход на одного человека за последние полгода превышает 4 240 гривен, право на льготы будет отменено.

Поскольку эти изменения затронут значительное количество получателей помощи, стоит проанализировать свой доход, чтобы узнать, останется ли возможность получать льготы в 2025 году.

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Кто может остаться без льготы

Отныне при начислении льгот на коммунальные услуги доход будут учитывать для таких групп граждан:

Реабилитированные лица, которые стали инвалидами из-за репрессий или находятся на пенсии.

Лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (1 и 2 категории), а также их жены (мужья), опекуны детей, чьи родители погибли из-за этой катастрофы, и вдовы (вдовцы) ликвидаторов других ядерных аварий или испытаний.

Бывшие военнослужащие, получившие инвалидность во время прохождения службы.

Родственники погибших военнослужащих, в частности их родители, жены или мужья, а также семьи военных, пропавших без вести.

Ветераны военной службы, работники органов внутренних дел, Нацполиции и аналогичных структур, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов.

Бывшие узники концлагерей и гетто, а также дети, рожденные в таких местах.

Лица, которые были депортированы, при условии достижения пенсионного возраста или наличия инвалидности.

Для участников боевых действий и лиц, получивших инвалидность вследствие войны, сохранены все льготы без каких-либо изменений.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие доплаты и льготы действуют для пожилых украинцев в 2025 году.

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