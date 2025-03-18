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Части украинцев могут отключить газ: кому следует срочно переоформить документы

Анастасия Крыщук

Части украинцев могут отключить газ: кому следует срочно переоформить документы
Кому нужно переоформить лицевые счета на газ. Источник: konkurent.ua

Украинцев информируют о необходимости обязательного переоформления лицевых счетов на газ в случае смены собственника недвижимости. Это касается лиц, которые приобрели, унаследовали или получили в дар квартиру или дом.

Если не пройти эту процедуру, могут возникнуть проблемы с начислениями и поставками газа, отмечают в компании Газеты. Об этом пишет сайт "Эксперт".

Обновление лицевого счета необходимо в таких случаях:

  • при смене собственника жилья вследствие покупки, дарения или наследования;
  • для правопреемников после смерти предыдущего владельца;
  • при переходе к другому поставщику газа, если нужно подтвердить право собственности.

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Как переоформить лицевой счет

 

  • паспорт или ID-карту;
  • идентификационный код;
  • документ о праве собственности (договор купли-продажи, наследования, дарения и т.п.);
  • технический паспорт на жилье или домовую книгу;
  • справку о составе семьи (при отсутствии газового счетчика).

Стоит заметить, что переоформить лицевой счет онлайн невозможно – для этого требуется личное присутствие нового владельца жилья. Если вовремя не внести изменения, могут возникнуть трудности с учетом потребленного газа и начислением платежей.

Более подробную информацию о процессе переоформления можно получить в Центрах обслуживания клиентов.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько будет стоить газ для украинцев с 1 мая.

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