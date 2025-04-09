Части украинцев нужно обратиться за переназначением субсидии: кого касается
В Украине подходит к концу отопительный сезон. В связи с этим будет пересмотрен список получателей субсидий.
В Министерстве социальной политики отмечают, что переоформление субсидий для большинства украинцев произойдет автоматически. Однако в Пенсионный фонд должны обратиться граждане, у которых произошли изменения в имущественном состоянии или составе домохозяйства, пишет "24 Канал".
"Если же такие изменения произошли, не забудьте сообщить о них Пенсионный фонд. Законодательство предусматривает информирование в течение 30 дней с момента наступления таких изменений", – сообщают в министерстве.
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Чтобы получить субсидию на неотапливаемый период, в определенных случаях нужно обязательно подать заявление и декларацию в Пенсионный фонд. Это касается таких ситуаций:
- если на отопительный период была назначена нулевая субсидия;
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- лицо арендует жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги;
- домохозяйство претендует на субсидию для покупки сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;
- фактически в жилье проживает меньше людей, чем официально зарегистрировано.
Следует отметить, что в случае подачи заявления в течение двух месяцев от начала неотапливаемого периода (в мае или июне), жилищная субсидия будет назначена с даты начала этого периода.
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