Части украинцев перечислят пенсии: кого это касается и как это повлияет на размер пенсий

В Украине будут перечислены пенсии части украинцев. В частности, это касается граждан от 65 лет, накопивших 30 лет страхового стажа для женщин и 35 лет для мужчин.

Об этом сообщило издание OBOZ.UA. Размер пенсии зависит от минимальной зарплаты по Украине, а именно, по меньшей мере, 40% от минималки.

На 2024 год запланировано повышение зарплаты и, соответственно, пенсии. В частности, с 1 января размер минимальной зарплаты вырос до 7100 гривен. Однако повышение пенсий отодвинули на март. В результате пенсионеры от 65 лет смогут получить не менее 2840 гривен.

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Однако с 1 апреля минимальная зарплата снова вырастет и составит 8000 гривен, это значит, что пенсионеры с 65 лет будут получать от 3200 гривен в месяц.

Размер индексации рассчитывается по формуле. А именно половину уровня инфляции за 2023 год прибавляют до 50% от среднего годового показателя роста зарплат – около 13%.

Издание отметило, что в 2023 году в Украине не пересматривать прожиточный минимум и минимальную зарплату.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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