Части украинцев придется втрое больше платить за коммунальные услуги: подробности

Некоторым украинцам коммуналка обойдется втрое дороже. Кто почувствует на себе повышение тарифов и по каким причинам платежки существенно вырастут - читайте дальше.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, почему украинцы порой получают платежки с завышенными и неоправданными суммами. Об этом пишет UAportal со ссылкой на "24 Канал".

Специалист отмечает, что обычному украинцу почти нереально самостоятельно проверить правильность коммунальных начислений, поэтому нужно быть особенно внимательным. Для собственной защиты рекомендуется фиксировать все обращения к коммунальщикам, сохранять платежки и подтверждения осуществленных оплат.

Заметим, что представление показателей счетчиков в установленные сроки и своевременная их поверка - не менее важные шаги.

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Как украинцам действовать, чтобы не переплачивать за коммуналку

Романенко подчеркивает, что платить нужно только за те коммунальные услуги, которые реально были предоставлены. Если, например, в квартире холодно или возникли другие перебои с обслуживанием, необходимо вызвать специалистов, оформить проблему в письменной форме и направить жалобу в компанию-поставщика.

В случае игнорирования обращения следует зафиксировать официальный отказ в решении ситуации и обратиться в суд.

Стоит заметить, если счетчик неисправен или отсутствуют его показатели, поставщики имеют право начислять оплату по средним показателям, которые нередко вдвое или даже втрое превышают реальное потребление.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.

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