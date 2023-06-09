Чеченка в Финляндии рассказала россиянам, за что их ненавидят: 'у вас нет ничего нормального' (видео)

В Финляндии в Хельсинки произошел конфликт между женщиной из Чечни и парой россиян. Чеченко решила напомнить россиянам, что им не рады за границей.

Судя по видео, чеченка обиделась на выражение россиян по поводу ее хиджаба. Разъяренная мусульманка, не подбирая слов, начала объяснять российским гражданам, почему они "гав*о" и почему их "надо расстреливать".

Когда ей упрекнули, что она говорит к ним на русском языке, женщина сказала: "Я чеченка и говорю на шести языках. А ты знаешь свой... русский и все. Может, финский выучили еще, чтобы гражданство здесь получить".

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Затем она приказала россиянам их вторжение в Украину. "А вы не любите украинцев, потому что они вас гасят как собак? А почему ты в лице изменился, когда я сказала об украинцах?" – сказала женщина.

Она напомнила россиянам, что именно из-за них чеченцы должны были выезжать из Чечни, поскольку российские власти ввели войска и убивали ее земляков.

"Я живу здесь 13 лет, потому что вы пришли ко мне домой, вы разрушите мой дом. Никто ко мне не приходил? Вы поддерживали все это! Ельцина, а потом этого ботоксного под*раса", – добавила она.

Она называла русских "убожеством", "лицемерами", "гадами".

Ранее в Казахстане местная жительница объяснила россиянам, пытающимся навязать соседним странам так называемое "братство", что казахи считают россиян людоедами.

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