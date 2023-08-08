Чем можно поливать орхидеи, чтобы стимулировать цветение

Как правильно поливать орхидею в домашних условиях, чтобы цвела – натуральные удобрения для орхидей

Вода – важнейший элемент растений. Кроме увлажнения растений, она помогает транспортировать питательные вещества из почвы в клетки растений.

Кроме того, испарение воды, вызванное явлением транспирации, помогает регулировать температуру растений и охлаждать их. Со всем тем, хотя вода жизненно важна для растений, вы можете поливать их в период роста жидким удобрением, которое позаботится о стимулировании роста и цветения. Об этом сообщает Sante Plus.

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Зеленый чай

Чтобы насладиться эффектным цветением орхидей, можно поливать зеленым чаем. Он очень эффективным удобрением для стимуляции цветения орхидей и поддержания их здоровья.

На самом деле чай богат необходимыми растениями элементами, такими как азот, фосфор и калий. Чтобы использовать это натуральное удобрение, просто растворите несколько листьев зеленого чая в горячей воде и дайте остыть. Затем используйте раствор для полива орхидей.

Это жидкое удобрение можно использовать один раз в месяц весной и летом. Кроме того, используйте его экономно, поскольку любой излишек может привести к опаданию цветов и листьев.

Кроме полива орхидей зеленым чаем, вы также можете взять пакетики с зеленым чаем и разбрасывать их содержимое по грунту в горшке с орхидеями.

Вода для варки яиц, чтобы орхидеи снова зацвели

После варки яиц круто сохраните воду для варки. Дайте ей остыть, а затем используйте для полива орхидей. Яичная скорлупа имеет хорошее содержание кальция, магния, карбоната и фосфора. Эти минералы переходят в воду для приготовления яиц и используются для удобрения растений.

Банановая кожура для стимуляции цветения орхидей

Банановая кожура богата калием и азотом. Чтобы ваши орхидеи снова зацвели, смешайте органическую банановую кожуру с водой. Оставьте на 24 часа, затем используйте эту жидкость для полива орхидей.

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Рисовая вода для стимуляции цветения орхидей

Рисовая вода является хорошим удобрением для растений, которое богато крахмалом, азотом, фосфором и калием. Кроме стимуляции роста растений такая вода улучшает процесс их фотосинтеза и стимулирует рост полезных бактерий в почве.

Чтобы стимулировать цветение орхидей, просто соберите эту воду, дайте остыть, а затем используйте ее для полива орхидей. Обратите внимание, что вода для варки риса – не единственное полезное жидкое удобрение для растений. Приготовление воды из крахмалистых продуктов, таких как картофель или макароны, может быть полезно для ваших растений.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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