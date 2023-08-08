Чем можно поливать орхидеи, чтобы стимулировать цветение
Вода – важнейший элемент растений. Кроме увлажнения растений, она помогает транспортировать питательные вещества из почвы в клетки растений.
Кроме того, испарение воды, вызванное явлением транспирации, помогает регулировать температуру растений и охлаждать их. Со всем тем, хотя вода жизненно важна для растений, вы можете поливать их в период роста жидким удобрением, которое позаботится о стимулировании роста и цветения. Об этом сообщает Sante Plus.
Читайте также: Шесть натуральных продуктов, ускоряющих рост растений
Зеленый чай
Чтобы насладиться эффектным цветением орхидей, можно поливать зеленым чаем. Он очень эффективным удобрением для стимуляции цветения орхидей и поддержания их здоровья.
На самом деле чай богат необходимыми растениями элементами, такими как азот, фосфор и калий. Чтобы использовать это натуральное удобрение, просто растворите несколько листьев зеленого чая в горячей воде и дайте остыть. Затем используйте раствор для полива орхидей.
Это жидкое удобрение можно использовать один раз в месяц весной и летом. Кроме того, используйте его экономно, поскольку любой излишек может привести к опаданию цветов и листьев.
Кроме полива орхидей зеленым чаем, вы также можете взять пакетики с зеленым чаем и разбрасывать их содержимое по грунту в горшке с орхидеями.
Вода для варки яиц, чтобы орхидеи снова зацвели
После варки яиц круто сохраните воду для варки. Дайте ей остыть, а затем используйте для полива орхидей. Яичная скорлупа имеет хорошее содержание кальция, магния, карбоната и фосфора. Эти минералы переходят в воду для приготовления яиц и используются для удобрения растений.
Банановая кожура для стимуляции цветения орхидей
Банановая кожура богата калием и азотом. Чтобы ваши орхидеи снова зацвели, смешайте органическую банановую кожуру с водой. Оставьте на 24 часа, затем используйте эту жидкость для полива орхидей.
Читайте также: Никогда не сажайте у дома эти три растения, если у вас есть домашние животные
Рисовая вода для стимуляции цветения орхидей
Рисовая вода является хорошим удобрением для растений, которое богато крахмалом, азотом, фосфором и калием. Кроме стимуляции роста растений такая вода улучшает процесс их фотосинтеза и стимулирует рост полезных бактерий в почве.
Чтобы стимулировать цветение орхидей, просто соберите эту воду, дайте остыть, а затем используйте ее для полива орхидей. Обратите внимание, что вода для варки риса – не единственное полезное жидкое удобрение для растений. Приготовление воды из крахмалистых продуктов, таких как картофель или макароны, может быть полезно для ваших растений.
Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!