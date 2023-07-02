Чем обрабатывать помидоры в июле во избежание фитофторов
Фитофтора являются грибковыми организмами, которые могут вызвать болезнь, известную как фитофтороз. Это заболевание может быстро уничтожить растения всего за несколько дней, и его опасность состоит в том, что грибы быстро адаптируются к разным видам препаратов.
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Для борьбы с фитофторозом важно использовать комплексный подход. Это означает, что следует совмещать несколько методов. Опытные садоводы рекомендуют использовать медный купорос как одно из наиболее эффективных средств:
- Возьмите 2 столовых ложки медного купороса;
- Растворите их в 10 литрах воды;
- Полейте этим раствором помидоры перед цветением.
Также можно использовать кальциевую селитру (1 столовая ложка на 10 литров воды) или препарат "Фитоспорин" в соответствии с инструкцией производителя.
Для предупреждения заболевания помидоров фитофторозом можно использовать фунгициды. Добавьте их в воду для полива и применяйте через один раз. Вы также можете опрыскивать растения этими средствами, но до первых плодов не рекомендуется использовать химические препараты, лучше воспользоваться народными методами.
Народные методы борьбы с фитофторозом помидоров, которые передаются из поколения в поколение, также могут быть эффективными. Вот несколько рекомендаций:
- Настой чеснока с марганцем:
- Измельчите 100 г зубчиков чеснока, стрелки и листьев.
- Залейте эту смесь 200 мл воды и настаивайте в течение суток.
- Процедите раствор и разведите его в 10 литрах воды.
- Добавьте 1 грамм перманганата калия и полейте помидоры.
- Настой соломы:
- Залейте 10 л воды сеном либо соломой.
- Добавьте горсть мочевины.
- Настаивайте в течение трех дней и процедите.
- Обработайте растения полученным раствором.
- Дрожжи:
- Разведите 80 г дрожжей в воде.
- Полейте помидоры этим раствором.
- Йод:
- Растворите 1 литр нежирного молока и 20 капель йода в 10 литрах воды.
- Разделайте растения этим раствором.
Также можно использовать уксус для борьбы с фитофторозом на помидорах. Растворите 100 мл 9% уксуса в 10 литрах воды и опрыскивайте растения немедленно после приготовления раствора.
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Зола также известна своей эффективностью, но лучше использовать ее в трех этапах: при посадке рассады, во время цветения и после появления первых плодов.
Для приготовления раствора золы вам нужно высыпать пол ведра золы в 10 литров воды, настоять в течение трех дней, иногда перемешивая раствор. После этого слейте жидкость, добавьте достаточное количество воды, чтобы получить объем 30 литров, добавьте 30 г жидкого мыла и полейте помидоры.
Чтобы предотвратить повторное заражение помидоров фитофторозом, можно использовать соль и кефир. Просто растворите стакан поваренной соли в 10 литрах воды и опрыскивайте растения этим раствором. Альтернативно, растворите 1 литр кефира, стоявшего два дня, в 10 литрах воды. Затем обработайте помидоры полученным раствором. Для большей эффективности рекомендуется повторять эти процедуры дважды: один раз после высадки в грунт и еженедельно после первой обработки.
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