Избавитесь от всех вредителей: как правильно использовать деготь на огороде и в саду

Для защиты картофеля, баклажана, перца и томатов от колорадского жука воспользуйтесь дегтем. Это супер средство подойдет и для борьбы с другими вредителями.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" рассказали, что огородники используют деготь от жуков, луковой и капустной мух, бабочки-белянки, паутинного клеща, клещей, рябухи и т.д.

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1. Чтобы защитить картофель, перец, помидоры и баклажаны от колорадского жука, обработайте лестницу раствором березового дегтя (10 г) и воды (10 литров).

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2. Для защиты чеснока и лука от луковой мухи приготовьте следующее суперсредство – 10 литров воды, 1 ст. л дегтя и 30 г хозяйственного мыла. Этот рецепт подходит и для защиты свеклы от вредителей (поливать нужно лестницу).

3. Деготь эффективен в борьбе с бабочкой-белянкой и капустной мухой, которые разводятся на капусте, редисе и репе. Специальным раствором из 1 ст. ложки дегтя и 10 л воды нужно полить рассаду, а через 10 дней повторить полив.

4. На малине могут появляться такие вредители, как долгоносик-цветоед и паутинный клещ. Обработайте раствором дегтя куст еще до появления бутонов.

5. Черную смородину могут повредить клещи, рябухи, мучнистая роса или ржавчина. В таком случае до начала цветения опрыскивайте раствором воды, дегтя и мыла.

6. Для защиты яблони от яблочной бабочки, плодожорки производите опрыскивание деревьев и почвы вокруг самодельным раствором (10 г дегтя, 40 г мыла, 10 литров воды).

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Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, это действительно работает.

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