Чем оклеить окна, чтобы сэкономить на отоплении зимой: простой лайфхак

Хотя погода в сентябре продолжает быть почти летней, пора позаботиться об утеплении своего жилья, особенно учитывая возможность отключения электроэнергии и отопления из-за российской агрессии.

Чтобы не замерзнуть во время возможных перебоев в энергоснабжении и снизить затраты на отопление, важно утеплить не только стены, но и окна. Для этого не нужны сложные устройства или дорогостоящие материалы, а достаточно пузырчатой пленки или фольги, пишет Телеграф.

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Итак, вот как вы можете использовать пузырчатую пленку для утепления окон:

Требуемые материалы:

Пузырчатая пленка. Ножницы. Распылитель с теплой водой.

Инструкция:

Начните, чтобы хорошо вымыть окна. Разрежьте пузырчатую пленку на кусочки, полностью закрывающие окна в вашей комнате. Тщательно опрыскивайте теплой водой сторону пленки с пузырьками и стекло. После этого старайтесь плотно прижать пленку к стеклу. Помните, что пленка хорошо приклеится только к чистому стеклу.

Если вы правильно выполните все эти шаги, пузырчатая плёнка будет эффективно удерживать тепло в вашей комнате в течение всего зимнего сезона. При необходимости вы можете дополнительно зафиксировать пленку скотчем.

Этот метод защиты окон поможет вашей комнате остывать гораздо медленнее, а свет все равно будет проникать в нее. Кроме того, существует еще один простой способ сэкономить на отоплении, а именно использование алюминиевой фольги:

Большой кусок алюминиевой фольги можно разместить за радиатором. Чтобы фольга не скручивалась и не падала, ее можно приклеить на картон. Фольга будет выполнять роль дополнительного изолирующего слоя и отражать тепло от радиатора, способствуя его распределению в помещении.

Напомним, мы уже писали, как бюджетно утеплить здание.

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