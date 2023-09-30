Чим обклеїти вікна, щоб заощадити на опаленні взимку: простий лайфхак
Хоча погода в вересні продовжує бути майже літньою, настав час подбати про утеплення свого житла, особливо з огляду на можливість відключення електроенергії та опалення через російську агресію.
Щоб не замерзнути під час можливих перебоїв в енергопостачанні і зменшити витрати на опалення, важливо утеплити не лише стіни, а й вікна. Для цього не потрібні складні пристрої чи дорогі матеріали, а достатньо пухирчастої плівки або фольги, пише "Телеграф".
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Отже, ось як ви можете використовувати пухирчасту плівку для утеплення вікон:
Потрібні матеріали:
- Пухирчаста плівка.
- Ножиці.
- Розпилювач з теплою водою.
Інструкція:
- Почніть з того, щоб добре вимити вікна.
- Розріжте пухирчасту плівку на шматочки, які повністю закриють вікна у вашій кімнаті.
- Ретельно обприскуйте теплою водою сторону плівки з повітряними бульбашками та скло.
- Після цього намагайтеся щільно притиснути плівку до скла. Пам'ятайте, що плівка добре приклеїться лише до чистого скла.
Якщо ви правильно виконаєте всі ці кроки, пухирчаста плівка буде ефективно утримувати тепло в вашій кімнаті протягом всього зимового сезону. За потреби ви можете додатково зафіксувати плівку скотчем.
Цей метод захисту вікон допоможе вашій кімнаті остигати набагато повільніше, а світло все одно проникатиме в неї. Крім того, існує ще один простий спосіб заощадити на опаленні, а саме використання алюмінієвої фольги:
Великий шматок алюмінієвої фольги можна розмістити за радіатором. Щоб фольга не скручувалася і не падала, її можна приклеїти на картон. Фольга виконуватиме роль додаткового ізолюючого шару і відбиватиме тепло від радіатора, сприяючи його розподілу у приміщенні.
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